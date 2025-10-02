AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Partinin İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ağırlar'ın bu kararı, ilçe siyasetinde beklenmedik bir gündem oluşturdu. Başkan Ağırlar, paylaşımında görevde kaldığı sürece izlediği yönetim anlayışına vurgu yaptı. Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları istişare kararı sonucunda bugün itibarıyla görevini bıraktığını belirten Ağırlar, bu süreçte adil, dürüst, açık, katılımcı ve halka yakın bir yönetim sergilemeye özen gösterdiklerini ifade etti. Yönetici olarak daima duyarlı, birleştirici, pratik ve dinamik olmaya gayret ettiklerini ekledi.

Görev süresince uyum ve güven vurgusu

Hayri Ağırlar, İlçe Başkanlığı döneminde temel hedeflerinin başında kurumlar arası uyumlu çalışmayı sağlamanın geldiğini kaydetti. Devlet ile halk arasındaki mesafeyi kapatmak, ilişkileri yakınlaştırmak ve ilçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Ağırlar, siyasi görevlerinin yanı sıra, bu sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve bu hedeflere ulaşmanın kendileri için en büyük başarı olduğunu dile getirdi. İstifa açıklamasında, yapılan tüm hizmetlerin ve yaşanan bütün olumlu gelişmelerin asıl sahibinin Tekkeköylü hemşehrileri olduğunu belirterek, başarıyı halka mal etti. Ağırlar'ın bu vedası, parti teşkilatında ve ilçe siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Tekkeköy halkına teşekkür ve veda mesajı

Ağırlar, veda mesajının sonunda görev süresi boyunca kendisine destek olan Tekkeköy halkına içten teşekkürlerini iletti. Kendileri açısından önemli güç kaynağı olan sevgi ve güvenlerini her zaman hissettirdiklerini söyleyen Ağırlar, bu destek için minnettarlığını bildirdi. İstifa kararıyla birlikte partideki resmi görevi sona eren Ağırlar, siyasete farklı bir zeminde devam edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ağırlar, mesajını "Tekkeköylü hemşehrilerimizin her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun" sözleriyle noktaladı. AK Parti İl Yönetimi'nin, boşalan bu kritik pozisyona kısa süre içinde yeni bir atama yapması bekleniyor.