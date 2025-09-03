İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi’nde akşam saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, saat 21.15 sıralarında bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu öne sürülen Mustafa Can Gül tarafından saldırıya uğradı.

Hayatını kaybetti

İddiaya göre saldırgan, önceden aralarında husumet bulunan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın boğazını keserek ölümüne neden oldu. Olay kısa sürede büyük panik ve korkuya yol açtı.

19 yaşındaki şüpheli yakalandı

Cinayeti işlediği ileri sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." denildi.