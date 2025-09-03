Balıkesir’de tekne kazası sonrası denize düşerek kaybolan iş insanı Halit Yukay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yaklaşık bir aydır süren yoğun arama-kurtarma çalışmalarının ardından Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

TCG Alemdar aramalara dahil oldu!

Kayıp iş insanını bulmak için başlatılan aramalara birçok ekibin yanı sıra TCG Alemdar gemisi de destek verdi. Deniz altında yapılan taramalarda, Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı.

Cansız beden tek parça halinde çıkarıldı

Yetkililer, deniz dibinden çıkarılan bedenin tek parça halinde olduğunu ve Halit Yukay’a ait olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Kesin kimlik tespiti için gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Naaşı Bandırma’ya götürülecek

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Halit Yukay’ın naaşının Bandırma’ya götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili resmi soruşturma devam ediyor.