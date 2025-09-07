Son Mühür- İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin mahkeme kararını ve alınan güvenlik önlemlerini kamuoyuyla paylaştı.

"Görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır"

Vali Gül, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını aktardı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul’un, mevcut yönetimin tüm yetkilerine sahip olduğunu belirten Gül, bu kurulun görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını vurguladı.

"Yasa dışı toplantılara çağrı suçtur"

Vali Gül, vatandaşları yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmenin ya da bu yönde çağrı yapmanın yasal olarak suç teşkil ettiğini hatırlattı. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceğini belirtti.

Gösteri yasağı ve güvenlik önlemleri

Açıklamada, İstanbul’da birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alındığı duyuruldu.

"Sağduyulu olun"

Vali Gül, tüm İstanbulluları sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun hareket etmeye davet ederek mesajını sonlandırdı.