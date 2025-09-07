Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki heyetle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Başarır, “An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar, İstanbul Emniyeti çevik kuvveti tarafından ablukaya alınmıştır” dedi.

Açıklama sırasında yurttaşlar, kararı yuhalayarak tepki gösterdi. Başarır, tüm İstanbulluları İl Başkanlığı’na davet etti.

"CHP binasını abluka altına aldın"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine sert sözlerle tepki göstererek, “CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?” ifadelerini kullandı.

Valilik 6 ilçede tüm eylemleri yasakladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum tartışmaları sürerken İstanbul Valiliği, 6 ilçede tüm etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

Valilik açıklamasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Tartışmaların temelinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar bulunuyor. Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atandı. Ancak Babacan ve Gürbüz’ün çekilmesiyle heyette değişiklik yaşandı.

Gürsel Tekin’den 8 Eylül açıklaması

Görevi kabul eden Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de İl Başkanlığı’na giderek açıklama yapacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları, 7 Eylül akşamı 23.00 için İl Başkanlığı önüne çağrı yaptı.