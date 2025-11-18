Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezine düzenlenen ve üç polis memurunun şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan soruşturma genişletildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, radikal selefi örgütlenmeler içinde yer aldıkları bilinen Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Haris kodlu Haris Karadağ ve Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin 18 Kasım sabahı düzenlediği eş zamanlı operasyonda Halis Bayancuk İstanbul’da, Haris Karadağ ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu değerlendirilen İlyas Aydın’a yönelik işlemler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B.’nin ailesi ve çevresine yönelik adli işlemler de genişledi. Saldırganın babası N.B. ile M.A., K.N., C.T., F.S.A. ve M.E.’nin tutuklandığı; saldırganın annesi A.B. ile T.Y., B.Y. ve F.Ç.’nin adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirilmişti.

İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon

İzmir’deki gözaltıların ardından bir gün sonra bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu koordinasyonunda DEAŞ’a finansman sağladığı belirlenen bir gruba operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK’tan gelen analiz raporları doğrultusunda, çatışma bölgelerine illegal para transferi yaptığı belirlenen “İKRA” adlı WhatsApp grubundaki 6 şüpheli tespit edildi.

18 Kasım’da İstanbul’un dört ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel nitelikte çok sayıda doküman ele geçirildi.

Başsavcılık, söz konusu grubun DEAŞ mensuplarıyla bağlantılı kişilere düzenli para aktarımı yaptığını ve bu yönüyle örgütün finans hattında aktif rol oynadığını açıkladı.

Bağlantılar mercek altında

Güvenlik kaynakları, İzmir’deki polis merkezi saldırısı ile İstanbul’da ortaya çıkarılan para transferi yapılanmasının, aynı radikal selefi çizgi içinde değerlendirildiğini belirtiyor.

Her iki operasyonun da benzer ideolojik çevrelere uzanması nedeniyle, soruşturma dosyalarının temas noktalarının analiz edildiği ifade edildi.