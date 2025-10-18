İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Laleli merkezli Dağ Grup çatısı altındaki şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, devasa para trafiğiyle 1 milyar 300 milyon liralık suç gelirinin aklandığı iddia edildi.

47 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, şüphelilerin 47 milyar liralık işlem hacmi üzerinden yüksek oranlarda komisyon elde ettikleri ve bu komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon lira gelir sağladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve şüphelilerin kripto varlıklarına el konuldu. Mali suç uzmanları, söz konusu varlıkların kara para aklama faaliyetinde kullanıldığı şüphesiyle detaylı inceleme başlattı.

60 şüpheliden 48’i gözaltına alındı

Haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 48’i düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

33 kişi tutuklandı, 15’i adli kontrolle serbest bırakıldı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 48 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

