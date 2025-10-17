Ankara’da görev yapan doktor Muhammet Mustafa Duman, sahiplendiği köpeklere yönelik işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle mahkemece 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Müstehcenlik” ve “Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme” suçlarından yargılanıyordu.

Olayın detayları

İddianamede, Duman’ın farklı kişilerden sahiplendiği yavru köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’ndeki evine getirdiği ve burada cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü belirtildi. Köpeklerin cesetlerinin siyah çöp poşetlerine konularak ev dışına çıkarıldığı ve tespit edilemeyen bir yere atıldığı kaydedildi.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Olayın ortaya çıkmasının ardından 29 Nisan tarihinde gözaltına alınan Duman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme sürecinde savcılık, sanığın suçlarını işlediğine dair delilleri sundu ve sonuç olarak 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı