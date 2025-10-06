Son Mühür - Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit iddiaları nedeniyle tutuklandıktan sonra cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı’nın tutukluluğunun devamına hükmedilirken, bir sonraki duruşmanın 26 Kasım’a ertelendiği duyurulmuştu.

Youtube'a ara verdi

Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından YouTube paylaşımlarına ara verdiğini duyurdu. Yaklaşık 2 milyon abonesi bulunan hesabından açıklama yapan Altaylı, şu sözlere yer verdi:

" Cezaevi ; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum. Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum.''

Sağlık durumu nasıl?

Altaylı sağlık durumu ile ilgili ise, Kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda Eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim." dedi.