İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme şüphesi paniğe neden oldu. Aynı restoranda yemek yiyen vatandaşların kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikâyetlerle hastanelere başvurduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplam 25 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini duyurdu.

Güner, “Şişli’de bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Şu ana kadar 25 kişi müracaat etmiş olup, genel sağlık durumları iyi. Tıbbi değerlendirme ve tedavi süreçleri devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayın ardından sağlık ekiplerinin restoran ve çevresinde inceleme başlattığı öğrenildi. Restoranda kullanılan gıda ürünlerinin kaynağı, saklama koşulları ve hijyen durumu detaylı şekilde kontrol edilecek. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için numuneler laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca restoranla ilgili idari işlem sürecinin de başlatıldığı belirtildi.