İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmalarda toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği açıklandı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri Esenler ilçesinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ile birlikte 145,5 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi bulundu. Çalışma sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İzmir’de ise yine Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından Buca ilçesinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: İnsanlık suçu…

Operasyonlara ait görüntüleri de paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."