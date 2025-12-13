Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri yurttaşların aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi, seçmeli dersleriyle dikkat çekiyor. Program kapsamında verilen Mutfak Atölyesi dersi, sağlıklı beslenmeyi günlük yaşama taşımayı hedefliyor.

Teorik eğitim mutfakta pratiğe dönüşüyor

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, Meslek Fabrikası’nda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Seçmeli ders olarak sunulan Mutfak Atölyesi’nde, 60 yaş üstü öğrenciler diyetisyen eşliğinde sağlıklı ve ekonomik tarifler hazırlıyor.

Atölyenin ilk haftasında çıtır kabak yemeği yapan katılımcılar, bu hafta ise çay saatlerine uygun grissini hazırlamayı öğrendi. Derslerde özellikle evde kolayca uygulanabilecek, bütçe dostu ve sağlıklı tariflere odaklanılıyor.

Diyetisyen Turhan: “Beslenme, sağlıklı yaş almanın temelidir”

Eğitimler hakkında bilgi veren Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nde görevli diyetisyen Emre Turhan, mutfak atölyesinin ikinci dönemle birlikte programa eklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3. Yaş Üniversitesi’nin ikinci döneminde Mutfak Atölyesi’ni seçmeli ders olarak başlattık. Burada özellikle sağlıklı atıştırmalıkların nasıl hazırlanacağını uygulamalı olarak gösteriyoruz.

Diyabet gibi kronik hastalıklar yaşlanma sürecini doğrudan etkiliyor. Türkiye’de her altı kişiden biri diyabet hastası ve 9,5 milyonu aşkın diyabetli var.

Bu nedenle kan şekerini dengeleyen beslenme alışkanlıkları çok önemli. Biz de öğrencilerimize ekonomik, sağlıklı ve evde yapılabilir tarifler sunuyoruz.”

“Bu yaşıma kadar mutfağa girmemiştim”

Atölyeye katılan 61 yaşındaki öğrenci Hasan Hüseyin Koçer, derslerin hayatında önemli bir değişim yarattığını anlattı.

Koçer, “Bu yaşıma kadar yumurta kırmak dahil mutfağa hiç girmemiştim. Her şey önümüze hazır gelmişti. Burada öğrendiklerimizle artık evde de faydalı olabileceğiz.

Geçen hafta yaptığımız çıtır kabak yemeğini çocuklara hazırladım, çok beğendiler. Bundan sonra sürekli isteyeceklerini söylediler” dedi.

“Hem sosyalleşiyoruz hem sağlıklı besleniyoruz”

65 yaşındaki öğrenci Suat Cansevdi ise 3. Yaş Üniversitesi’nin sosyal yönüne dikkat çekerek, “Seçmeli derslerle birlikte farklı alanlarda kendimizi geliştirme fırsatı bulduk.

Arkadaş çevremiz çok güzel. Sağlıklı ve doğal yiyecekler yapıyoruz. Ben zaten mutfağı seviyordum, bu derslerle bilgilerimi daha da pekiştirdim” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşta yeni şeyler öğrenmek harika”

76 yaşındaki Nüsret Ökten de mutfak atölyesinin kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirterek, “Normalde mutfağa pek girmezdim, sadece çay koyardım.

Ama artık öğrendim. Bu yaşta yeni şeyler öğrenmek çok güzel. Öğrendiklerimi evde deneyeceğim” diye konuştu.

“Seçmeli derslerden çok memnunuz”

68 yaşındaki öğrenci Sevim Gültekin ise grissini yapım sürecini anlatarak, “Daha önce hiç grissini yapmamıştım.

Hamuru yoğurduk, dinlendirdik, tepsiye dizdik. Hocamız çok güzel anlatıyor. Seçmeli dersleri çok sevdik, gerçekten çok memnunuz” dedi.

3. Yaş Üniversitesi ilgi görmeye devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşam boyu öğrenme anlayışıyla hayata geçirdiği 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş üstü yurttaşların hem sosyal hayata katılımını artırıyor hem de sağlıklı yaş alma sürecine katkı sunuyor. Program kapsamında verilen seçmeli derslerin önümüzdeki dönemlerde de çeşitlendirilmesi planlanıyor.