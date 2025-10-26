İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. CHP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'deki İstanbul Adliyesi'nde bugün saat 11.00'de ifade verecek olmasının öncesinde, İstanbul Valiliği dikkat çeken bir karara imza attı.

4 ilçede yasaklar!

Tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yurttaşların adliye binasına gelmesi için davette bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından İstanbul Valiliği'nden karar geldi. İstanbul Valiliği tarafından Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de miting ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından verilen bu kararın yankıları sürerken, yasaklar karşısında CHP heyetinin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmuş durumda.