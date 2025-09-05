Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Paris turistik tren seferinin yarın başlayacağını açıkladı. 14 vagonlu trenin 52 yolcusuyla saat 10.25’te Halkalı’dan hareket ederek Kapıkule üzerinden Avrupa’ya geçeceği belirtildi.

2025’te özel seferler düzenlenecek

Uraloğlu, 2025 yılı için Paris-İstanbul hattında Eylül’de üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer planlandığını duyurdu. İlk iki seferin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Bakan, “Eylül ayının ilk özel treni Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule’den giriş yaptı” dedi.

Sefer takvimi açıklandı

14 Eylül: “Constellation” treni Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan Paris’e hareket edecek.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” ismiyle dönüş yapacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” Kapıkule’den giriş yapacak, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yolculuğuna devam edecek.

1 Kasım: “Balkan Explorer 3” Kapıkule’den Türkiye’ye girecek, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” ismiyle Avrupa’ya dönecek.

Konforlu ve nostaljik yolculuk

Bakan Uraloğlu, bu seferlerin Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını belirterek, “Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.