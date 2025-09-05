Son Mühür- Şaibeli kurultay tartışmalarının başladığı sürecin ilk anlarından itibaren Özgür Özel ve kurmaylarını eleştiri tahtasına oturtan CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, son dönemdeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

CHP kurmayları, İstanbul Milletvekili ve TGRT Haber yorumcusu Barış Yarkadaş "üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.



Kendisi hakkındaki disiplin sürecine dikkat çeken Yarkadaş,

''CHP Genel Merkezi’nin tüzüğümüze aykırı olarak YDK’ya talimat verip aldırdığı bu karar şunu göstermiştir:

Genel merkez, Ankara’dan aldırdığı bu kararla Özgür Çelik ve arkadaşlarının hiçbir yetkisinin olmadığı ve kalmadığını kabullenmiş oldu.

CHP İstanbul Kadıköy İlçe Örgütü üyesiyim. Aidatlarımı ödüyorum. Gelecek 35 yılın aidatlarını da yatırdım. Partimin ilkelerine ölümüne bağlıyım. Ömrüm boyunca da öyle kalacağım.'' mesajı verdi.



Genel Merkez de kabul etmiş...



''Şimdi kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum'' diyen Barış Yarkadaş,

''İhraç talebi varsa bu işlemi en azından “CHP İstanbul İl Başkanlığı”nın yapması gerekirdi.

Tabii ki; YDK’nın da bu işlemi yapma yetkisi var. Ancak bu yetki çok istisnai durumlarda kullanılır.

YDK, Özgür Çelik ve arkadaşlarının temsil yetkisi kalmadığını görünce bu yola başvurmuş.

Özgür Çelik kendi imzasıyla bana bir çağrı göndersin, 15 güne gerek kalmadan tam 15 dakika içinde il binasına gelir, gereken savunmayı yaparım.

Bu çağrıyı “Özgür Çelik - CHP İstanbul İl Başkanı” imzasıyla bekliyorum.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in bu tür keyfiliklere son vermesini bir üye olarak talep ediyorum.'' hatırlatmasında bulundu.

