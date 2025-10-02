Son Mühür / Yiğit Uzun- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ara atamalarla birlikte çok sayıda ilçe ve şube müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürlüklerinde yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları

Lütfü Doğan : Sosyal Hizmetler ve Sağlık ile Trafik Tescil’den sorumlu oldu.

Korkut Okyay : Siber Suçlar ve Bilgi Teknolojileri şubelerinden sorumlu oldu.

Muhammet Hanifi Zengin : Güven Timleri’nden sorumlu oldu.

Barış Çukur : Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler ve Interpol–Europol’den sorumlu oldu.

Mehmet Yaşar Zehir : Çocuk Şube ve Anadolu Yakası ilçelerinden sorumlu oldu.

Rahmi Odabaşı : Boğaziçi Köprüleri Koruma’dan sorumlu oldu.

Mehmet Baysal : Genel Denetleme ve Disiplin’den sorumlu oldu.

Turan Çelik: Deniz Limanı ve Turizm şubelerinden sorumlu oldu.

İlçe Emniyet Müdürlükleri

Ataşehir : Abdülkadir Bilen atandı. Önceki müdür Dolunay Kaya , Pendik İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Pendik : Dolunay Kaya atandı. Önceki müdür Oktay Çelik , Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Sancaktepe : Oktay Çelik atandı. Önceki müdür Hakan Erişmiş , Adalar İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Adalar : Hakan Erişmiş atandı.

Büyükçekmece : Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Emrah Donbay atandı. Yerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer geçti.

Beşiktaş : Şişli İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce atandı.

Şişli : Serkan Gömce’nin yerine İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aziz Yalçınkaya geçti.

Güngören : Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bal atandı.

Ümraniye : Cenk Bal’ın yerine Adnan Ayhan atandı.

Üsküdar: Turgut Coşkun atandı.

Şube Müdürlükleri

Strateji Geliştirme Şube : Banu Ördek atandı.

Dış İlişkiler Şube : Esma Yavaşca atandı.

İnşaat Emlak Şube : Mustafa Parasız atandı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube: Fatih Çetin atandı.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları

Fatih : Alper Deniz Demir

Eyüpsultan : Emrah Ata

Bahçelievler : Özgür Yüksel

Sancaktepe : Alpaslan Şahin

Sultanbeyli : Erkan Akgül

Ümraniye : Ozan Koç

İstanbul Havalimanı : Ali Tokul

Tuzla : İlyas Şahin

Şişli : Gökhan Karal ve Muhammed Kurt

Pendik : Cem Çiftçi

Küçükçekmece : İsmail Öztürk

Kağıthane : Gökhan Samancı

Maltepe: Muhammet Latif Karakoca