Son Mühür- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel bir diş kliniğinin yöneticileri olan Hakan A. (48) ve eşi Sebahat A. (45) hakkında, klinikte birlikte çalıştıkları Z.M. (29) isimli kadına yönelik cinsel saldırı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, ilgili mahkeme tarafından kabul edildi.

Mağdurun ifadesi iddianamede yer aldı

İddianamede, mağdur Z.M.’nin savcılığa verdiği ayrıntılı ifadeye yer verildi. Z.M., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim.

Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti.

‘Ağabey yapma, babam yaşındasın’ dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu. Bağırmamam için ağzımı kapattılar.

Hakan gözüme yumruk attı. ‘Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız’ diye tehdit ettiler.”

Tehdit, şiddet ve alıkoyma iddiası

Mağdur ifadesinde, olayın yalnızca cinsel saldırıyla sınırlı kalmadığını, tehdit ve şiddet içerdiğini de belirtti. Z.M., yaşadıklarını şöyle sürdürdü:

“Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, ‘Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz’ dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım.”

Adli Tıp raporu: DNA bulguları tespit edildi

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, mağdurun vücudunda Hakan A.’ya ait sperm ve DNA örneklerinin, iç çamaşırlarında ise Sebahat A.’ya ait DNA profillerinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Bu bulguların, mağdur beyanlarını desteklediği vurgulandı.

Savcılıktan ağır ceza talebi

Cumhuriyet savcılığı, her iki şüpheli hakkında cinsel saldırı, tehdit ve hürriyeti yoksun kılma suçlamaları kapsamında ayrı ayrı 49’ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Tutuklu sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.