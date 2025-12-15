Son Mühür- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET’te katıldığı programda sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan Kurtlar Vadisi temalı editler hakkında konuştu. Fidan, söz konusu paylaşımların toplumun algısını yansıttığını belirterek, “Otantik olan her tepkiyi değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Esprilere zaman zaman gülüyor

Bakan Fidan, sosyal medyadaki espri ve yorumlara ilişkin olarak, “Zaman zaman güldüğümüz, ‘bu nereden çıktı’ dediğimiz paylaşımlar oluyor. Demek ki biz işimize yoğunlaşırken, çevremizde oluşan algının farkında olamayabiliyoruz. İnsanların tepkileri de önemli, ister istemez bir etkisi oluyor” dedi.

Toplumun tepkileri kıymetli

Fidan, toplumun verdiği tepkileri önemsediğini vurgulayarak, “İnsanlar konuşuyor, reaksiyon gösteriyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Otantik olan her tepki yaşam kültürünüzün bir parçası haline geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah çatlı göndermesi

Program sırasında gençlerin sosyal medyada yaptığı yorumlara esprili bir şekilde yanıt veren Fidan, “Bazen gençler bir şey söyleyince, ‘maskeyi çıkarayım mı?’ diyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Susurluk olayında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’ya yapılan göndermelerle dikkat çekti.

Hakan Fidan-Çatlı iddiaları

Geçmişte bazı çevreler, Abdullah Çatlı’nın ameliyatla yüzünü değiştirdiğini ve Hakan Fidan’ın aslında Çatlı olduğu yönünde iddialar ortaya atmıştı. Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, bu iddialara ilişkin olarak, “Babam böyle bir şey yapar mıydı, yapmış olsa bile sır dahilinde olurdu. Bunu ne ben ne de kardeşim bilebilirdik” açıklamasını yapmıştı.