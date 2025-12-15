Manisa Başkan Durbay’ı Gözyaşlarıyla Ebediyete Uğurladı

Son Mühür/ Emine Kulak- Beste Temel- Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Durbay’ın vefatı Manisa’da ve yerel yönetim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Belediye önünde tören düzenlendi

Başkan Gülşah Durbay için ilk tören Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Törende ailesi, yakınları, belediye çalışanları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Durbay için saygı duruşunda bulunulurken, duygu dolu anlar yaşandı.

Cenaze namazı Hatuniye Camii’nde kılındı

Belediye önündeki törenin ardından Durbay’ın naaşı Hatuniye Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Manisa protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Helallik alındı

Cenaze namazının ardından Gülşah Durbay’ın naaşı, helallik alınması için Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’ndeki aile evine götürüldü. Aile evinde yapılan helalleşmede duygusal anlar yaşandı.

Koldere Mezarlığı’nda defnedildi

Helallik alınmasının ardından Durbay’ın cenazesi, Koldere Mezarlığı’na götürüldü. Gülşah Durbay, burada dualarla toprağa verildi.