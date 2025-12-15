Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Aralık 2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde bulunan Pullman Otel’de yaşanan olaylara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Seminer sırasında salona girip slogan attılar

Açıklamaya göre, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminer sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun konferans salonuna girerek pankart açtığı ve slogan attığı belirtildi. Grubun, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan güvenlik görevlilerine direnerek yaralanmalara neden olduğu, ayrıca otelde maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

16 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı duyuruldu.

Hangi suçlardan yargılanacaklar?

Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265/1, 265/3, 265/4, 86/2-1. cümle ve 86/3-e maddeleri uyarınca “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlarından işlem yapıldığı ifade edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın paylaşıldığını bildirdi.