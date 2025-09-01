Sarıyer’de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önündeki iki motosikletlinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sarıyer’de meydana geldi. Başsavcı Akın Gürlek’in konutunun önüne motosikletle gelen iki kişi, görevli polislere Gürlek'in evde olup olmadığını sordu. Polisler durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.

İki kişi gözaltına alındı

İki kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetin yaptığı araştırmada, gözaltına alınan şüphelilerin herhangi bir terör veya suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığı belirlendi. İki şüphelinin dijital materyallerine ise inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.