Son Mühür- Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı’nda satılan yiyeceklerin fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ranger, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye’deki yüksek fiyatlara dikkat çekti.

“Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” sözleriyle tepkisini dile getiren İngiliz lordu, özellikle turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanlarında yiyecek-içecek fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtti.

Benzer şikayetler dile getirildi

Ranger’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da benzer şikayetlerini dile getirdi.

Antalya gibi turizmin merkezi olan bir şehirde, yiyecek fiyatlarının yabancı ziyaretçiler üzerinde olumsuz bir izlenim bırakabileceğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, havalimanı işletmelerinin fiyat politikalarının turist deneyimini doğrudan etkilediğini, bu tür tepkilerin ise ülke imajına zarar verebileceğini vurguluyor.