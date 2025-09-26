Son Mühür - Esenler Otogarı’nda, kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğrafının çekildiğini fark eden mimar Kübra K., 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve otogar işletmecisine karşı 1 milyon lira manevi, 3 lira da maddi tazminat talebiyle dava açtı.

Tuvalette görüntülenmek istendi

İstanbul'da yaşayan iç mimar Kübra K., geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı’ndaki ücretli kadınlar tuvaletini kullandığı sırada, kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmeye çalışıldı. Sabah’ın haberine göre, kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel içerikli davranışlarda bulunan Esat D. ile karşılaştı. Yakalanan şüpheli, yargılama sonucunda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kübra K., avukatı aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır" Avukat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.’den 1 milyon lira manevi, 3 lira ise maddi tazminat talebinde bulundu. Taraflar dava öncesinde arabuluculuk sürecine katıldı ancak uzlaşma sağlanamadı. Dosya, şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi’ne taşındı.