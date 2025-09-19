İstanbul Valiliği, Üsküdar’da yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığını ve kazada 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Özel bir şirkete ait “Kamil Sayın” isimli yolcu teknesi ile “Artvin” isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine ulaştı.

Yolcu teknesi, emniyetli şekilde Üsküdar İskelesi’ne yanaştırıldı ve yolcular tahliye edildi. Sağlık ekipleri yaralı 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve hastanelere sevk etti. Yaralılardan 8’inin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Valilik soruşturma başlattığını duyurdu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Salacak önlerinde meydana gelen kazada yolcu teknesindeki bazı yolcuların yaralandığı belirtildi. Açıklamada, kazaya karışan gemilerin Boğaz trafik hattından çekildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yolcu teknesi tahliyenin ardından Harem’e yanaştırıldı. Panama bayraklı Artvin gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan eşliğinde Sarıyer Büyükdere’ye çekildi.

Yolcular panik yaşadı

Kazanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcuların can yeleklerini giydikleri, yaralılar için doktor talep ettikleri ve yük gemisinin mürettebatına tepki gösterdikleri görüldü.