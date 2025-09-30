İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan genel kargo gemisi ARDA, Boğaz trafiğini etkiledi. 98 metre boyundaki geminin arızası nedeniyle, olası bir kazayı önlemek amacıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Rusya'ya seyreden ARDA isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadı.

Kurtarma ekipleri hızla müdahale etti

Durumun bildirilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 Römorkörleri ile bir Kılavuz Kaptan gemiye sevk edildi.

Başarılı bir operasyonun ardından, arızalı gemi herhangi bir tehlikeye yol açmadan Büyükdere'ye emniyetle demirletildi. Gemi trafiğinin tekrar ne zaman normale döneceği yönündeki çalışmalar devam ediyor.