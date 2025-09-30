Son Mühür - Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Güllü’nün ani ölümü, hayranlarını derinden etkilerken olayın gerçek nedeni henüz tam olarak ortaya konamadı. Sosyal medyada "camdan itildi" yönündeki iddialar yayılırken, otopsi raporundaki ilk bulgular tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Soruşturma devam ederken, “Güllü’nün serveti ve mal varlığı ne kadar?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Güllü’nün serveti ne kadar?

Serveti ortaya çıktı

Güllü’nün serveti, ölümünün ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Ancak bu konuda kesin ve güvenilir kaynaklardan doğrulanmış herhangi bir rakam henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bir iddiaya göre, Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, canlı yayınlarda sanatçının aylık gelirine dair tahmini bir rakam paylaştı:

"2 milyonu boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon eder. 30 senede 200 milyon lira serveti olur."

Ancak bu tür iddialar tamamen spekülatif olup, resmi bilanço, vergi kayıtları, banka hesapları veya mal bildirimleri kamuoyuyla paylaşılmadığı için, “serveti ne kadar?” sorusuna kesin bir yanıt verilemiyor. Net bir bilgi yok "Mal varlığı nedir?" sorusu, serveti kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Mal varlığı denildiğinde; taşınmazlar, banka hesapları, ticari haklar, telif gelirleri, araçlar gibi çeşitli varlıklar anlaşılır. Kamuya açık kayıtlara göre; haberlerde Güllü’nün Yalova, Çınarcık'ta bir evi olduğu ve bu evin balkonundan düştüğü belirtiliyor. Ancak evin değeri, borçları, banka hesapları veya başka taşınmazlara dair herhangi bir resmi belge kamuoyunda yer almıyor. Patronunun verdiği gelir tahminleri ise mal varlığı hakkında yalnızca bir varsayımdan ibaret olup, resmi bir doğrulama taşımıyor. Bu nedenle, Güllü’nün mal varlığına ilişkin kamuoyunda dolaşan bilgiler iddia niteliğindedir ve kesinlik arz etmemektedir.