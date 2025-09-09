Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul baro yönetiminin "amaç dışı" faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki baro yönetiminin sonlandırılması talebiyle açtığı davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirilecek.



Kaboğlu: Baro odasına bile giremiyorum...



''Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna geldim. Ancak İstanbul Barosuna tahsis edilen odaya bile giriş yapamıyoruz. Bu durum bile Adil Yargılanma Hakkının nasıl zedelendiğini gözler önüne seriyor.'' diyen İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu,

''Bugün 9 Eylül 2025 İstanbul Barosu'na açılan davalar zincirinde ceza davasının ikinci duruşması. Bugün İstanbul Barosu Başkanı ve bütün yönetim kurulu üyeleri burada olacaklar. İstanbul Barosu bugün kapalı, buraya geldik duruşmaya yargılanmak için ama burası da kapalı. Sabah saat 8.15'den bu yana kapıda bekliyorum ve İstanbul Barosu'na özgülenmiş olan baro odasına bile giremiyorum.

Dolayısıyla burada yargılanmanın, adil yargılanma hakkını neden ve nasıl ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Bu tam da anayasaya aykırılık itirazımızın bir gerekçesidir.'' hatırlatmasında bulundu.



Açılan dava dünya medyasında da yer bulmuştu...



İstanbul Barosu'na açılan davaları Türkiye'deki demokrasi erozyonunun bir göstergesi olarak yorumlayan BBC, Reuters, The New York Times ve Al Jazeera gibi kaynaklar, bu davaları "hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit" olarak değerlendirmişti.

