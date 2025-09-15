Dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinden BBC Proms’ta sahneye çıkan İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. BBC İskoçya Senfoni Orkestrası’nı Londra’daki Royal Albert Hall’da yöneten Volkov, konser sırasında yaptığı konuşmada kalbinin aylardır acıyla dolu olduğunu belirtti.

“Binlerce masum öldürülüyor”

Konuşmasında Filistinlilerin yaşadığı zorlukları dile getiren Volkov, “Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Orası benim memleketim ama yaşananlar korkunç”

İsrail vatandaşı olduğunu hatırlatan şef, “İsrail’den geliyorum, orada yaşıyorum. Orayı seviyorum. Orası benim memleketim. Ancak şu anda orada yaşananlar akıl almaz ölçüde korkunç ve dehşet verici” dedi.

Seyirciden gelen tepkilere yanıt

Sözleri sırasında bazı izleyicilerin tepki göstermesi üzerine Volkov, “Siyaset duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Siyaset hayatın bir parçası” diyerek karşılık verdi.

“Gücünüzün yettiği her şeyi yapın”

Gazze’deki trajedinin yalnızca İsraillilerin, Yahudilerin veya Filistinlilerin çabalarıyla durdurulamayacağını belirten Volkov, izleyicilere seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“Bu deliliği durdurmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmanızı istiyorum, yalvarıyorum. Hükümetler tereddüt ederken en küçük eylemin bile önemi vardır. Bunun daha fazla yaşanmasına izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını riske atıyor.”

Daha önce de eylemler yaşanmıştı

BBC Proms kapsamında daha önce de “Filistin için Yahudi Sanatçılar” adlı grubun bir eylem düzenlediği biliniyor. Grup, Melbourne Senfoni Orkestrası’nın İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek bir konserin durmasına neden olmuştu.