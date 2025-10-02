İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla 3 Ekim Cuma günü ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

CGİL’den açıklama

İtalya’nın en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), yaptığı açıklamada, saldırıya karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Sendika yönetimi, “Küresel Sumud Filosu’nun yanında olmak, Gazze halkını savunmak ve anayasal değerleri korumak için 3 Ekim’de genel greve gidiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Diğer sendikalardan destek

CGIL’in aldığı bu karar, ülkedeki diğer işçi örgütleri tarafından da destek buldu. Metal işçilerini temsil eden FIOM ile Bağımsız Sendikalar Birliği (USB), greve katılacaklarını duyurdu. Böylece farklı sektörlerden on binlerce işçinin 3 Ekim’de iş bırakması bekleniyor.

Protestonun hedefi

Sendikalar, grev ile hem İsrail’in saldırısına karşı tavır koymayı hem de uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçlıyor. İtalya’daki işçi temsilcileri, dayanışmanın yalnızca sözle değil, eylemle de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

3 Ekim’de yapılacak grevin ülke genelinde toplu taşıma, sanayi ve kamu hizmetleri başta olmak üzere birçok sektörü etkileyeceği ifade edildi.