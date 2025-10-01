ABD Başkanı Donald Trump, Katar’a yönelik olası bir saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı bir tehdit olarak kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Washington yönetiminin Körfez bölgesindeki güvenlik politikaları açısından tarihi bir adım olarak nitelendirilen karar, Katar’a açık güvenlik garantisi verilmesi anlamına geliyor.

Beyaz Saray’dan kritik açıklama

Beyaz Saray tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı. Kararnamede, “ABD’nin politikası, Katar’ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır” ifadelerine yer verildi.

Kararnamede ayrıca, Katar’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ya da kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırının, ABD’nin barış ve güvenliğine karşı doğrudan tehdit olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Diplomatik, ekonomik ve askeri önlemler masada

ABD’nin, Katar’a yönelik herhangi bir saldırı durumunda Washington yönetiminin harekete geçeceği belirtilen açıklamada, “ABD, Katar ile kendi çıkarlarını savunmak ve bölgesel barışı ile istikrarı yeniden tesis etmek amacıyla diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacaktır” denildi.

Körfez dengeleri açısından kritik karar

Kararın, Ortadoğu’daki güç dengeleri açısından önemli bir dönemeç olduğu ifade ediliyor. ABD’nin Katar’a açık şekilde güvenlik garantisi vermesi, bölgedeki müttefikleri arasındaki ilişkilerin yeniden şekilleneceğine işaret ediyor. ABD’nin halihazırda Katar’da büyük bir askeri üs bulundurması da söz konusu kararnameyi stratejik açıdan daha da önemli hale getiriyor.

Trump yönetiminden net mesaj

Trump’ın imzaladığı karar, yalnızca Katar’a yönelik bir güvenlik taahhüdü değil; aynı zamanda ABD’nin bölgedeki caydırıcılığını artırmaya yönelik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor. Washington yönetimi, bu kararla hem Katar’a hem de Körfez’deki diğer aktörlere ABD’nin olası tehditlere karşı geri adım atmayacağı mesajını vermiş oldu.