Son Mühür- İstanbul Üniversitesi, 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında, Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve İsrail'in savaş suçlarını incelemek amacıyla Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) adlı uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

BM Filistin eski Raportörü Prof. Dr. Richard Falk'un başkanlığını yapacağı etkinliğin final oturumunda, mahkeme heyeti nihai yargısını açıklayacak. Bu karar, sembolik bir hukuki belge olarak uluslararası topluma sunulacak ve BM'ye iletilecek.

Çipras hükümeti döneminde Yunanistan Maliye Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yanis Varoufakis, İstanbul Üniversitesi'ndeki etkinliğin önemine dikkat çekti.



Uluslararası hukuku çöpe attı...



''İsrail'in Gazze'deki bombaları ve açlık taktikleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki etnik temizlik çabaları, yalnızca bir halkı ölüm cezasına mahkum etmekle kalmadı; yalnızca Filistin'den Filistin yaşamını silmeyi hedeflemekle yetinmedi. Hayır, bundan daha fazlasını yaptı. Evrensel ve küresel çapta bir şey gerçekleştirdi.'' hatırlatmasında bulunan Varoufakis,

''Uluslararası hukukun fikrini çöpe attı ve insanlığı, hukukun bile "güçlü olan haklıdır" anlayışının hâkim olduğu savaş öncesi döneme geri itti.



Gazze Mahkemesi'ni izleyin...



Uluslararası Adalet Divanı görmezden gelinirken ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yaptırım altına alınıp etkisiz hale getirilirken, insan haklarını ve siyasi hakları savunmak, uluslararası hukuku ayakta tutmak artık Küresel Çoğunluğa düşüyor.

İşte bu hafta, 23-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) bunu yapmaya çalışıyor. Gazze Mahkemesi'ni izleyin, katılın ve destekleyin. İnsanlık adına.'' çağrısında bulundu.

