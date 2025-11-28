BM İnsan Hakları Ofisi, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçlerinin iki Filistinliyi öldürmesinden dehşete düştüğünü ve olayın özet infaz gibi göründüğünü söyledi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Jeremy Laurence, Cenevre'de düzenlenen BM brifinginde, "Dün İsrail sınır polisinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'de iki Filistinli erkeği açıkça infaz ederek öldürmesinden dehşete düştük" dedi.

Batı Şeria'da yargısız infaz...



Filistin televizyonunun haber görüntülerinde, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Perşembe günü düzenlenen bir baskın sırasında öldürülen iki adamın teslim olduğu ve silahsız göründüğü belirtildi.

BM, son günlerde Cenin'deki İsrail operasyonlarında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 40'ının yaralandığını doğruladı ve çoğunun silahsız olduğu belirtildi.

Operasyonlarda hava saldırıları, dronlar ve rastgele ateş kullanıldığını, bu yöntemlerin "savaş taktikleri" gibi polisiye operasyonlar için uygunsuz olduğu vurgulandı.

