Son Mühür- İspanya Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, Barselona yakınlarında ölü bulunan iki yaban domuzunun virüse yakalandığının tespit edilmesinin ardından ülkede 1994'ten bu yana ilk kez Afrika domuz ateşi vakası tespit edildiğini duyurdu.

Salgının, Madrid'in Pekin'i etkilemek ve pazar payı kazanmak için son dönemde gösterdiği çabalarla Çin'e yapılan ihracatı tehdit edebileceği belirtiliyor.

Bakanlık, Avrupa Birliği'ne bildirimde bulunarak etkilenen bölgede acil durum önlemlerinin devreye sokulduğunu belirterek, soruşturmacılar enfeksiyonun kaynağını araştırırken domuz çiftliklerinin güvenlik önlemlerini sıkılaştırması çağrısında bulundu.

İnsanlar için zararsız...



İnsanlar için zararsız ancak domuzlar için ölümcül olan virüs, son yıllarda Avrupa'nın batısına doğru yayılıyor.

Hastalığın Almanya'ya yayılması, ülkenin büyük domuz endüstrisini altüst etti ve birçok denizaşırı ülke yasaklar getirmişti.

Benzer sıkıntılarla boğuşan Hırvatistan'ın da son aylarda domuz çiftliklerinde görülen hastalık salgınını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.