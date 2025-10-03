Son mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri gerekçesiyle Sözcü TV, Tele 1, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV’ye idari yaptırım uyguladı. 2025 yılında verilen toplam cezaların tutarı 22 milyon TL’yi aştı.

TELE1’e çifte ceza

CHP kontenjanından RTÜK üyesi Tuncay Keser’in açıklamasına göre, TELE1’e iki ayrı idari para cezası kesildi.

“Türkiye’nin Yönü” programında kullanılan “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” alt yazısı,

Merdan Yanardağ’ın Alevilere yönelik sözleri,

RTÜK tarafından yüzde 3’erlik iki ayrı para cezasıyla sonuçlandı.

Sözcü TV’ye milletvekili açıklamaları nedeniyle yaptırım

Sözcü TV’nin “Sözün Aslı” programında CHP milletvekillerinin polis müdahalesine ilişkin sözleri, “mahkeme kararlarının iktidar müdahalesiyle alındığı iması” gerekçesiyle cezalandırıldı. Kanal, yüzde 3 idari para cezasına çarptırıldı.

Halk TV’ye MHP ve Bahçeli yorumu cezası

Halk TV’de yayımlanan “Açıkça” programında yorumcu Murat Kubilay’ın MHP ve Devlet Bahçeli’ye ilişkin ifadeleri nedeniyle yüzde 3 para cezası kesildi.

Meltem TV ve Sun RTV’ye yayın ihlali cezası

Meltem TV, doğruluğu teyit edilmeden yapılan yayınlar nedeniyle yüzde 3 para cezası aldı.

Sun RTV ise yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

2025’te RTÜK’ün kestiği cezalar 22 milyonu aştı

RTÜK, yalnızca para cezalarıyla değil, yayın yasaklarıyla da dikkat çekti. 2025 yılında toplamda 22 milyon TL’yi aşan idari para cezaları kesilirken, ayrıca:

25 gün yayın durdurma, 26 kez program durdurma kararı alındı.

CHP’li Keser’den tepki: “Basın özgürlüğü zedeleniyor”

CHP’li RTÜK Üyesi Tuncay Keser, cezaların basın özgürlüğünü gölgelediğini söyledi: “Anayasal güvence altına alınmış ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca çoğunluk lehine olan görüşlerin değil, ‘incitici, rahatsız edici’ ve siyasal iktidarı eleştiren yayınların da korunmasını zorunlu kılar. Aksi durumda, RTÜK’ün tarafsızlığı gölgelenir, demokratik kamuoyu oluşumu zedelenir.”