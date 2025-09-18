İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız’ın istifasını internet üzerinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yıldız, bu süreçte İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Soruşturma kapsamında “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanan Yıldız, 21 Mayıs’ta ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest kalmadan önce verdiği ifadelerde, belediye ihaleleriyle ilgili rüşvet iddialarına değinmiş, “duydum”, “tahmin ediyorum” ve “düşünüyorum” gibi ifadeler kullanmıştı.

İtirafçı ifadeler tepki çekmişti

Yıldız’ın soruşturma kapsamında yaptığı itiraflar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu. İhaleler karşılığında şirketlerden bazı taleplerde bulunulduğu yönündeki iddialar, siyasetin gündemine oturmuştu.

CHP’den ihraç talebi vardı

Ertan Yıldız’ın ismi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları arasında da geçmişti. Yıldız’ın ifadelerinin ardından CHP içerisinde disiplin sürecinin başlatılması gündeme gelmiş, mayıs ayında partiden ihraç edilmesi yönünde dilekçe verilmişti.

Siyasette yeni tartışmalar başlayabilir

Yıldız’ın CHP’den istifası, hem parti içindeki yolsuzluk tartışmalarını hem de İBB’ye yönelik soruşturmanın siyasi boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni siyasi değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.