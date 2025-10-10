Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Antalyalı aktivistler Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan, İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından Türkiye’ye döndü. Aktivistler Antalya Havalimanı’nda yakınları tarafından karşılandı.

Antalyalı aktivistler yurda döndü

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Antalyalı aktivistler Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan, İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından Türkiye’ye döndü.

1 Ekim’den bu yana İsrail’de alıkonulan iki aktivist, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na ulaştı.

Karşılama duygusal anlara sahne oldu

Aktivistleri, Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yakınları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. İstanbul’dan Antalya’ya gelen Şimşek ve Aslan, havalimanında aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı.

“Filistinliler 80 yıldır büyük acılar çekiyor”

Havalimanı çıkışında konuşan Alparslan Aslan, birkaç gün boyunca İsrail’de gözaltında tutulduklarını belirterek, “Biz birkaç gün hapis kaldık ama Filistin halkı 80 yıldır büyük acılar ve çile çekiyor” dedi. Aslan, “Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek” diyerek Gazze’ye yönelik destek eylemlerinin süreceğini vurguladı.