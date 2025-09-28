Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın devamında futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Oldukça yoğun geçtiği belirtilen antrenman, Liverpool karşısında uygulanacak strateji ve oyun planının çalışıldığı taktik bölümle sona erdi.

Galatasaray, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını yarın (Pazartesi) saat 12.00’de yapacağı son antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: İHA