İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırılar, Husilere ait olduğu öne sürülen noktalara yönelik gerçekleştirildi.

Bakan Katz’tan açıklama: “Husilere ait hedefler bombalandı”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Sana’da “çok sayıda Husi hedefine” operasyon düzenlediğini belirtti. Katz, saldırılarda birçok insansız hava aracı (İHA) ve silah deposunun yok edildiğini ifade etti.

Can kaybına ilişkin belirsizlik

Saldırının ardından bölgede can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Husiler tarafından da şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Orta Doğu’da gerilim artıyor

Son dönemde bölgede artan çatışmalar, Orta Doğu’da tansiyonu daha da yükseltirken, İsrail’in Yemen’de gerçekleştirdiği bu son saldırı, uluslararası kamuoyunda da dikkatle izleniyor.