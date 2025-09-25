ABD’nin vize vermemesi üzerine 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na fiziksel olarak katılamayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, New York’tan video konferans yoluyla hitap etti. Konuşmasında Gazze’de süren şiddetin boyutlarına vurgu yapan Abbas, çatışmanın durdurulması için uluslararası toplumun daha etkin rol almasını talep etti.

“Hamas’ın silahları teslim edilmeli”

Abbas, Filistin’in silahlı örgütlü bir devlet istemediğini belirterek, “Hamas’ın silahlarını bize teslim etmesi gerekiyor” dedi. Konuşmasında Gazze’ye ilişkin insani tabloyu “çok büyük bir felaket” şeklinde niteleyen lider, “7 milyon Filistinli trajedi yaşıyor. İsrail’in saldırganlığına vatandaşlarımız maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin yeri ve yıllara dayanan işgal iddiası

Gazze’nin Filistin’in ayrılmaz parçası olduğunu tekrarlayan Abbas, “Yıllarca süren baskı ve işgal hala kendini bu topraklarda gösteriyor” diyerek Doğu Kudüs’te sınır uygulamalarına da tepki gösterdi: “Doğu Kudüs’teki sınırlara hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor.”

BM kararlarının uygulanmaması eleştirisi

BM’de kabul edilen kararların uygulamaya geçirilmediğine dikkat çeken Abbas, “BM’de binden fazla karar alındı. Bir tanesi bile uygulanmadı. Hiçbiri bu trajik durumu durdurmaya yetmedi” şeklinde konuştu. 1993 Oslo Süreci’ne de atıf yapan Abbas, Filistin tarafının anlaşma maddelerine bağlı kaldığını, ancak İsrail’in taahhütleri yerine getirmediğini savundu.

Destek çağrısı: Tanıma ve uluslararası desteğin artması

Abbas, Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelere teşekkür ederek daha fazla ülkeye çağrıda bulundu. Fransa, Birleşik Krallık, Danimarka ve diğer devletlere şükranlarını iletti; yakın zamanda Filistin’i tanıyacak diğer devletleri de süreci hızlandırmaya davet etti.

Acil talepler: Savaşın durdurulması ve insani erişim

Uluslararası Barış Konferansı’nda dile getirilen talepleri yineleyen Abbas, başlıca istekleri şöyle sıraladı:

Gazze’deki savaşın acilen ve kalıcı şekilde durdurulması,

BM ve yardım kuruluşlarının bölgeye engelsiz erişiminin sağlanması, açlığın “silah” olarak kullanılmaması,

Yardım ulaştıran ülkelere yönelik engellerin kaldırılması,

Her iki tarafın da rehineleri serbest bırakması, bölgede ilhak uygulamalarının durdurulması,

Gazze halkının yerinden edilmeden orada yaşamaya devam etmesinin sağlanması.

Siyasi reform ve seçim çağrısı

Abbas, Filistin içinde reformların başlatılmasını ve bir yıl içinde başkanlık seçiminin yapılmasını talep etti. “Bunun için önce savaşın bitmesi gerekiyor” diyen lider, modern, demokratik ve çoğulcu bir Filistin devletine vurgu yaptı; kadın ve çocukların güçlenmesine dikkat çekti.

Barış iradesi ve son mesaj: “Kudüs bizim kalbimizin mücevheri”

Konuşmasını “Filistin özgürleşmeden adalet olamaz, adalet olmadan barış gelmez” sözleriyle noktalayan Abbas, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinde yaşama hedefini yineledi. “Kudüs bizim kalbimizin mücevheridir. Biz vatanımızdan, toprağımızdan ayrılmayacağız. Barış köprüleri inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.