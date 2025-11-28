Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 26 Kasım’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 94’e yükseldi, 76 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 11’inin itfaiye görevlisi olduğu açıklandı. Kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinden yoğun mücadele

Hong Kong İtfaiyesi, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının yaklaşık 40 saati aşkın süredir aralıksız sürdüğünü açıkladı. Ekipler, gelen yardım çağrılarından 25’ine hala ulaşamadı. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri de yaşamını yitirdi.

Olayın Kaynağı: Tadilat ve yanıcı malzemeler

Yangın, Wang Fuk Sitesi’nde öğle saatlerinde başladı. Bölgede 1.900’den fazla dairenin bulunduğu site, tadilat çalışmaları nedeniyle dış cephelerine kurulan bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri nedeniyle alevlerin hızla yayılmasına sahne oldu.

Soruşturma başlatıldı

Emniyet yetkilileri, yangınla ilgili olarak tadilat işlerini yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendisi gözaltına aldı. Şüpheliler, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla işlem görüyor.

Hong Kong’da 17 yıl sonra 5. seviye alarm

Yangının şiddeti, Hong Kong’da uygulanan beş kademeli yangın alarm sistemi kapsamında 17 yıl sonra ilk kez 5. seviye ile değerlendirildi. Tai Po’daki yangın, son 70 yılın en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçti.