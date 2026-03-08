United States Central Command, İran’daki sivillere yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilim nedeniyle sivillerin güvenliği konusunda ciddi riskler bulunduğu belirtilerek İran’da yaşayanlara evde kalmaları yönünde güçlü tavsiyede bulunuldu.

“Sivil bölgelerden saldırı düzenleniyor” iddiası

CENTCOM’un açıklamasında, İran’ın insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırıları yoğun nüfuslu sivil alanlardan düzenlediği öne sürüldü. Bu durumun sivillerin güvenliğini doğrudan tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tür kararlar askeri faaliyetlerin sivil alanlara taşınmasına yol açmakta ve uluslararası hukuk çerçevesinde bu bölgelerin askeri hedef olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bu da İran’daki siviller için ciddi bir risk oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Üç şehir için dikkat çekildi

CENTCOM, özellikle İran’daki bazı büyük şehirlerde sivil yerleşimlerin askeri faaliyetlerle iç içe geçtiğini iddia etti. Açıklamada Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde kalabalık bölgelerin saldırıların planlanmasında kullanıldığı ileri sürüldü.

ABD güçleri, bu nedenle İran’daki sivillere mümkün olduğunca güvenli alanlarda kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

“Sivil kayıpları azaltmak için önlem alıyoruz”

CENTCOM açıklamasında, ABD ordusunun operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri almaya çalıştığı iddia edildi. Ancak İran yönetiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin yakınında bulunan sivillerin güvenliğinin garanti edilemeyeceği vurgulandı.

ABD güçlerinin sivilleri hedef almadığı savunulan açıklamada, “ABD ordusu sivillere zarar vermemek için operasyonlarını dikkatle yürütmektedir” denildi.

Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Bölgede tırmanan gerilim ve saldırılar sonucunda İran’da ciddi can kayıpları yaşandığı bildiriliyor. 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılarda yaklaşık 300’ü çocuk olmak üzere bin 300’den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Orta Doğu’da artan askeri gerilim ve karşılıklı suçlamalar, uluslararası kamuoyunda endişeyle takip edilmeye devam ediyor.