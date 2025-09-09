Son Mühür- İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırısı, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Saldırıda Hamas mensuplarının yanı sıra Katar güvenlik görevlileri de yaşamını yitirdi.
Türkiye Katar’a destek mesajı verdi
Türkiye, resmi kanallar üzerinden saldırıyı “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi ve Katar’a destek mesajı verdi.
Dışişleri kaynakları, “Türkiye bölgesel barış ve istikrara yönelik bu tür eylemleri şiddetle reddetmektedir” açıklamasında bulundu.
İsrailli provokatör hesaplar: “Türkiye’yi vur"
Öte yandan, televizyon ekranlarına yansıyan sosyal medya paylaşımlarında İsrailli provokatör hesapların “Türkiye’yi vur” çağrıları yaptığı görüldü.
Paylaşımlarda, Katar’ın ardından Türkiye ve Ürdün’ün de hedef alınabileceğine dair tehdit içerikli ifadeler yer aldı.
Ankara, bu tür provokatif mesajlara karşı sessiz kalmayacağını vurgularken, bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının tüm taraflara zarar vereceği uyarısında bulundu.