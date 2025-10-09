İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ndeki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Ateşkese rağmen saldırı

İsrail, Hamas ile üzerinde anlaşılan ancak henüz kabine oylamasından geçmeyen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze Şehri’nin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi’ndeki bir bina hedef alındı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Sivil savunma ekipleri, saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor

Hamas ile varılan ateşkesin, İsrail kabinesinde yapılacak oylamanın ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak saldırı, ateşkes süreci tamamlanmadan önce bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.