Son Mühür- Filistin'in özgürlük mücadelesinde en etkili figürlerden biri olan Marvan Barghoutı'yla ilgili dikkat çekici bir gelişme olduğu ortaya çıktı.

Filistin’in en popüler lideri ve Filistin devletine yönelik müzakereleri yönetme konusunda en yetkin kişi olan Marvan Barghouti'nin, 14 Eylül’de hapishaneler arasında nakledilirken sekiz İsrailli hapishane görevlisi tarafından bilincini kaybedene kadar dövüldüğü bildirildi.

Dördüncü kez saldırıya uğradı...



Filistinli lider Marvan Barghouti'nin oğlu Arab Barghouti, Mısır'a sürgün edilen serbest bırakılmış Filistinli mahkumların raporlarına dayanarak, babasının son iki yılda İsrailli hapishane gardiyanları tarafından dördüncü kez saldırıya uğradığını söyledi.

Marvan Barghouti'nin, İsrailli gardiyanların son saldırısı sonucunda bilincini kaybettiği ve kaburga kırıkları yaşadığı bildirildi.



Batı göz yumduğu için...



Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varaufakis,

''Bu, barış müzakerelerini yönetme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan ve tam da bu nedenle İsrail tarafından yirmi yıldan fazla bir süre boyunca rehin tutulan ve tekrar tekrar işkence gören bir adamın yürek burkan hikayesidir. Tabii ki Batı'nın göz yummasıyla...'' değerlendirmesinde bulundu.



Marvan Barghouti Kimdir?



Batı Şeria'da 1959'da doğan Marvan Barghouti Filistinli bir siyasi lider, aktivist ve Fatah hareketinin önde gelen figürüdür. İsrail tarafından 2002'den beri hapis yatmakta olup, Filistin halkı arasında en popüler liderlerden biri olarak kabul edilir.

İki devletli çözümü savunan bir pragmatist olarak tanınır, ancak İsrail tarafından İkinci İntifada sırasında İsraillilere yönelik saldırıları organize etmekle suçlanmıştır. Barghouti ailesinin bir üyesi olarak, Filistin direnişinin simgelerinden biridir.

15 yaşından beri mücadele ediyor...

Daha 15 yaşındayken Yaser Arafat'ın kurduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılan Barghoutı 1994'te Batı Şeria Fatah Şubesi Genel Sekreteri oldu. 1996'da Filistin Yasama Konseyi'ne (PLC) seçildi ve İsrailli muhataplarıyla diyalog kurdu. 1990'ların sonunda Oslo Süreci'nin vaat ettiği bağımsız devletin gecikmesi ve işgal altındaki zorluklar nedeniyle protestolara öncülük etti. Fatah'ın gençlik kolu Tanzim'in kurucusu olarak tanındı ve El-Aksa Şehitler Tugayları'nın üst düzey liderlerinden biriydi.