İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerinde Hizbullah’a ait altyapı tesislerini hedef alan saldırıların başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun Hizbullah’a ait bazı stratejik noktaları hedef aldığını bildirdi. Adraee, saldırıların ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını ifade etti.

Dahiye için tahliye uyarısı yinelendi

Saldırıların, Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerden biri olarak bilinen Beyrut’un güneyindeki Dahiye için yapılan tahliye çağrılarının ardından gerçekleştiği belirtildi.

İsrail ordusu daha önce bölgede yaşayan sivillere yönelik uyarılar yaparak, olası askeri operasyonlar nedeniyle bazı alanların boşaltılması gerektiğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından başlayan saldırılar, bölgede gerilimin yeniden yükselmesine neden oldu.

Lübnan’dan Vatikan’a diplomatik destek talebi

Saldırıların ardından Lübnan yönetimi uluslararası diplomatik girişimlere yöneldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, ülkenin güney sınırındaki Hristiyan köylerinin korunması amacıyla Vatikan’dan destek talep etti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Raci, Vatikan Devlet Sekreteri Başpiskopos Paul Gallagher ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, özellikle güney Lübnan’daki sınır bölgelerinde yaşayan sivillerin karşı karşıya kaldığı zor koşullar ele alındı.

“Siviller için arabuluculuk” çağrısı

Bakan Raci, Vatikan’dan bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve sivillerin yerlerinden edilmesini önlemek için diplomatik girişimlerde bulunmasını istedi.

Lübnan yönetimi, uluslararası toplumun devreye girmesinin bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesini engelleyebileceğini vurguladı.