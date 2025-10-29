Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkese rağmen bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklara göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Ateşkese rağmen bombardıman

Filistinli kaynaklar, İsrail’in son saldırısının geçici ateşkes süreci devam ederken gerçekleştiğini aktardı.

Saldırının yerel saatle sabah erken saatlerde yapıldığı ve hedef alınan bölgenin sivil yerleşim alanına yakın olduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Filistin yönetimi, saldırının “ateşkesin açık ihlali” olduğunu belirtti.

İsrail ordusundan açıklama: “Silah deposu hedef alındı”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hedefin sivil değil, yer altında depolanan silahların bulunduğu bir tesis olduğunu öne sürdü.