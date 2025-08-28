Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, hem bölgesel hem de ikili konular ele alındı.

Ukrayna-Rusya savaşı ve barış çabaları

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Bakan Fidan, Türkiye’nin barışın tesisi için yürütülen çalışmalarda aktif rol almaya ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Gazze’de ateşkes ve insani durum

Gazze’deki son gelişmeler de görüşmede değerlendirildi. Fidan, bölgede ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin bu yöndeki girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Suriye ve ikili ilişkiler de masada

Bakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio, Suriye’deki mevcut durum ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri de ele aldı. Tarafların, bölgesel istikrarın sağlanması için iş birliğine devam etme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiği öğrenildi.