İsrail kamuoyu, ülke içindeki casusluk şüphesiyle yeni bir gelişmeyi konuşuyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki İsrail vatandaşı Rafael Reuveni, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Askeri tesisler ve kamu alanlarının görüntülerini paylaştığı iddia edildi

Haberlere göre Reuveni’nin, bir İranlı yetkiliyle iletişim kurarak çeşitli tesislere ait görsel materyaller gönderdiği ileri sürüldü. Gönderilen içeriklerin arasında Beersheba’daki otobüs terminali, yakınındaki alışveriş merkezi ve diğer kamu alanlarının fotoğraf ve videolarının bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Reuveni’nin, görev yaptığı askeri üs hakkında bilgi paylaştığı iddiası da dosyada yer aldı.

Savcılık: 2 bin 700 dolarlık para transferi tespit edildi

İsrail basınına yansıyan haberlerde, savcıların Reuveni’nin İranlı bağlantısından yaklaşık 2.700 dolar para aldığına yönelik bulgulara ulaştığı öne sürüldü. Bu transferin, casusluk faaliyetleri kapsamında yapıldığı iddia edildi.

İran daha önce benzer suçlamalarla idamlar gerçekleştirmişti

Haberde ayrıca İran’ın Haziran ayında İsrail ile 12 gün süren çatışmaların ardından ülke içinde tutukladığı ve “İsrail için casusluk” suçlaması yönelttiği en az 10 kişiyi idam ettiği bilgisine yer verildi.

Soruşturma genişliyor

İsrail güvenlik birimleri, Reuveni’nin yabancı istihbaratla bağlantısının kapsamını belirlemek için soruşturmayı derinleştirirken, olayın iki ülke arasındaki gerilimi yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.