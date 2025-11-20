Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dün akşam adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında yeni bir karar çıktı. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile yurt dışına çıkış yasağı verilen otel çalışanı R.B. için savcılık itirazda bulundu.

Yakalama kararı çıkarıldı

İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Böylece dün serbest bırakılan iki isim hakkında süreç yeniden sıkılaştırılmış oldu.

Dört kişi tutuklandı

Soruşturmada dün akşam önemli bir başka gelişme daha yaşandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla sevk edilen dört kişi tutuklandı. Bu tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Soruşturmayı yürüten savcılık, oteldeki ihmal iddialarını ve ölüm olayının tüm yönlerini aydınlatmak üzere kapsamlı incelemelerini sürdürüyor. Yeni gözaltı ve yakalama kararlarının dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.