İsrail hükümetinin aşırı sağ kanadında yer alan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasına yönelik artan girişimlere karşı kışkırtıcı çıkışlarını sürdürürken, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu konuya dair sergilediği sessizlik nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Smotrich’ten sosyal medya üzerinden başbakana çağrı

Maliye Bakanı Smotrich, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, doğrudan Başbakan Netanyahu'ya seslendi. Smotrich, "Birkaç devletin Filistin Devleti'ni tek taraflı olarak tanıma kararı aldığı bir dönemde, kesin bir yanıt vereceğinizi ifade etmiştiniz. Ancak bu sözünüzün üzerinden geçen iki ay boyunca sükuneti ve siyasi bir aşağılanmayı tercih ettiniz," ifadeleriyle Netanyahu'nun pasif tutumunu kınadı.

Smotrich, başbakana çağrısını yineleyerek, "vatan topraklarımız üzerinde hiçbir koşulda Filistin Devleti'ne müsaade edilmeyeceğini tüm dünyaya gösterecek, ivedi, yerinde ve kararlı bir tepki oluşturma" talebinde bulundu.

Ben-Gvir: "Filistin halkı uydurmadır"

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de kendi paylaşımında kışkırtıcı söyleminin dozunu artırdı. Ben-Gvir, "Filistin halkı diye bir mefhumun var olmadığını" ve Filistinlilerin "herhangi bir tarihsel dayanağı bulunmayan bir hayal ürünü" olduğunu iddia etti.

Filistinlilerin devlet sahibi olmasını "teröre verilmiş bir ödül" olarak nitelendiren Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki krizin çözüm yolunun "siyasi bir süreçten değil, gönüllü göçün (yerinden edilmenin) teşvik edilmesinden" geçtiğini ileri sürdü.

Bakan Ben-Gvir, lideri olduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin, Filistin Devleti'nin tanınmasını kabul edecek hiçbir koalisyon hükümetinde yer almayacağını kesin bir dille duyurarak, Netanyahu'ya bu tür girişimleri katiyetle reddetmesi yönünde net bir talepte bulundu.

İlhaktan iki devletli çözümün tehlikesine

Smotrich ve Ben-Gvir'in uzun yıllardır Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı çıktıkları ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi yönünde güçlü bir savunma yaptıkları biliniyor. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme hamlesinin, uluslararası kararların öngördüğü iki devletli çözüm vizyonunun fiilen imkansız hale gelmesine yol açacağı belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu ve temsil ettiği sağcı Likud Partisi, tarihsel olarak ilhak fikrine sıcak baksa da, geçen ay ABD'nin güçlü itirazı üzerine, İsrail meclisine sunulan iki ilhak tasarısını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu karar, o dönemde de Smotrich ve Ben-Gvir'in sert tepkisine neden olmuştu.

Uluslararası tepki ve Filistin'in tanınırlığı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bu yana işgal etmesini ve bu yöndeki adımlarını, BM sözleşmesinin açık bir ihlali olarak tanımlamaktadır. İsrail yönetimi, işgale son verilmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin tesis edilmesi yönündeki uluslararası çağrıları açıkça reddetmeye devam ediyor.

Buna rağmen, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısı artış göstermektedir. Yasir Arafat'ın 1988'de bağımsızlık ilan etmesinden bu yana, BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye ulaşmıştır. Ayrıca BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni resmen tanımaktadır.